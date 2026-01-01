Bugünkü Back2EmploymentEducationTraining Fiyatı

Bugünkü Back2EmploymentEducationTraining (BEET) fiyatı $ 0,00000515 olup, son 24 saatte % 0,12 değişim gösterdi. Mevcut BEET / USD dönüşüm oranı BEET başına $ 0,00000515 şeklindedir.

Back2EmploymentEducationTraining, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.999,46 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 961,81M BEET şeklindedir. Son 24 saat içinde BEET, $ 0,00000512 (en düşük) ile $ 0,00000521 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00029133 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000508 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BEET, son bir saatte -- ve son 7 günde -%6,50 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Back2EmploymentEducationTraining (BEET) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,00K$ 5,00K $ 5,00K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,00K$ 5,00K $ 5,00K Dolaşım Arzı 961,81M 961,81M 961,81M Toplam Arz 961.812.322,605693 961.812.322,605693 961.812.322,605693

Şu anki Back2EmploymentEducationTraining piyasa değeri $ 5,00K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BEET arzı 961,81M olup, toplam arzı 961812322.605693. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,00K.