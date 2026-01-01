Bugünkü Backbone Labs Staked LUNA Fiyatı

Bugünkü Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) fiyatı $ 0,153498 olup, son 24 saatte % 4,23 değişim gösterdi. Mevcut BLUNA / USD dönüşüm oranı BLUNA başına $ 0,153498 şeklindedir.

Backbone Labs Staked LUNA, şu anda piyasa değeri açısından $ 217.217 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,42M BLUNA şeklindedir. Son 24 saat içinde BLUNA, $ 0,153498 (en düşük) ile $ 0,172587 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,21 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,061061 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BLUNA, son bir saatte -- ve son 7 günde -%7,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 217,22K$ 217,22K $ 217,22K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 217,22K$ 217,22K $ 217,22K Dolaşım Arzı 1,42M 1,42M 1,42M Toplam Arz 1.415.113,51704 1.415.113,51704 1.415.113,51704

Şu anki Backbone Labs Staked LUNA piyasa değeri $ 217,22K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BLUNA arzı 1,42M olup, toplam arzı 1415113.51704. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 217,22K.