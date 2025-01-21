Backbone staked OSMO Logosu

Backbone staked OSMO Fiyatı (BOSMO)

USD

Backbone staked OSMO (BOSMO) Canlı Fiyat Grafiği

$0.434772
$0.434772$0.434772
-7.20%(1D)

Bugünkü Backbone staked OSMO (BOSMO) Fiyatı

Bugün için canlı Backbone staked OSMO (BOSMO) fiyatı, 0.434772 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BOSMO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Backbone staked OSMO Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.07 USD
- Gün içindeki Backbone staked OSMO fiyat değişimi -7.20%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Backbone staked OSMO (BOSMO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Backbone staked OSMO / USD fiyat değişimi, $ -0.0337778089436993.
Son 30 gün içerisinde, Backbone staked OSMO / USD fiyat değişimi, $ -0.0296468852.
Son 60 gün içerisinde, Backbone staked OSMO / USD fiyat değişimi, $ -0.1029712265.
Son 90 gün içerisinde, Backbone staked OSMO / USD fiyat değişimi, $ -0.1039874693181997.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0337778089436993-7.20%
30 Gün$ -0.0296468852-6.81%
60 Gün$ -0.1029712265-23.68%
90 Gün$ -0.1039874693181997-19.30%

Backbone staked OSMO (BOSMO) Fiyat Analizi

En güncel Backbone staked OSMO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.425758
$ 0.425758$ 0.425758

$ 0.471389
$ 0.471389$ 0.471389

$ 0.976928
$ 0.976928$ 0.976928

+0.39%

-7.20%

-7.34%

Backbone staked OSMO (BOSMO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.07
$ 1.07$ 1.07

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Backbone staked OSMO (BOSMO) Nedir?

This is a liquid staking derivative of OSMO, issued by Backbone Labs.

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Backbone staked OSMO (BOSMO) Kaynağı

Resmi Websitesi

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BOSMO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BOSMO / AUD
A$0.6956352
1 BOSMO / GBP
0.35216532
1 BOSMO / EUR
0.41738112
1 BOSMO / USD
$0.434772
1 BOSMO / MYR
RM1.94343084
1 BOSMO / TRY
15.48657864
1 BOSMO / JPY
¥67.67660952
1 BOSMO / RUB
43.92936288
1 BOSMO / INR
37.61212572
1 BOSMO / IDR
Rp7,127.40869568
1 BOSMO / PHP
25.42546656
1 BOSMO / EGP
￡E.21.8690316
1 BOSMO / BRL
R$2.62167516
1 BOSMO / CAD
C$0.62607168
1 BOSMO / BDT
53.01174996
1 BOSMO / NGN
675.10961388
1 BOSMO / UAH
18.36042156
1 BOSMO / VES
Bs23.477688
1 BOSMO / PKR
Rs121.24051992
1 BOSMO / KZT
230.646546
1 BOSMO / THB
฿14.8039866
1 BOSMO / TWD
NT$14.23008756
1 BOSMO / CHF
Fr0.3912948
1 BOSMO / HKD
HK$3.38252616
1 BOSMO / MAD
.د.م4.35641544