Backstage Pass Notes Fiyatı (NOTES)
Bugün için canlı Backstage Pass Notes (NOTES) fiyatı, 0.0040751 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. NOTES / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Backstage Pass Notes Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 8.51 USD
- Gün içindeki Backstage Pass Notes fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Backstage Pass Notes / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Backstage Pass Notes / USD fiyat değişimi, $ -0.0002575336.
Son 60 gün içerisinde, Backstage Pass Notes / USD fiyat değişimi, $ -0.0019743297.
Son 90 gün içerisinde, Backstage Pass Notes / USD fiyat değişimi, $ -0.003895195855707342.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0002575336
|-6.31%
|60 Gün
|$ -0.0019743297
|-48.44%
|90 Gün
|$ -0.003895195855707342
|-48.87%
En güncel Backstage Pass Notes fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-0.68%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
NOTES is the utility token powering the ANote Backstage Pass, the premium loyalty program of the ANote Music platform. The ANote Music platform is a marketplace where you can effortlessly earn royalties from some of the worlds most famous music. As you receive music royalties on a daily basis & use the ANote Music network, you will earn NOTES, unlocking higher tiers in the Backstage Pass loyalty program. As a you scale your royalties portfolio, your NOTES scales too. Designed to support both community members and music rights owners, NOTES bridges the gap between Web3 and Web2 technologies, creating a smooth connection that unlocks endless opportunities in the realm of music royalties.
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|1 NOTES / GBP
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|1 NOTES / EUR
€0.003912096
|1 NOTES / USD
$0.0040751
|1 NOTES / MYR
RM0.018215697
|1 NOTES / TRY
₺0.145155062
|1 NOTES / JPY
¥0.634330066
|1 NOTES / RUB
₽0.411748104
|1 NOTES / INR
₹0.352536901
|1 NOTES / IDR
Rp66.804907344
|1 NOTES / PHP
₱0.238311848
|1 NOTES / EGP
￡E.0.20497753
|1 NOTES / BRL
R$0.024572853
|1 NOTES / CAD
C$0.005868144
|1 NOTES / BDT
৳0.496876943
|1 NOTES / NGN
₦6.327774529
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₴0.172091473
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