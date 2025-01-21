BaconDAO Fiyatı (BACON)
Bugün için canlı BaconDAO (BACON) fiyatı, 0.00037297 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BACON / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BaconDAO Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.54K USD
- Gün içindeki BaconDAO fiyat değişimi -6.09%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, BaconDAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BaconDAO / USD fiyat değişimi, $ -0.0000907468.
Son 60 gün içerisinde, BaconDAO / USD fiyat değişimi, $ +0.0000867881.
Son 90 gün içerisinde, BaconDAO / USD fiyat değişimi, $ -0.0000686847693570528.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-6.09%
|30 Gün
|$ -0.0000907468
|-24.33%
|60 Gün
|$ +0.0000867881
|+23.27%
|90 Gün
|$ -0.0000686847693570528
|-15.55%
En güncel BaconDAO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.08%
-6.09%
-31.63%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BaconDAO (BACON) is a Decentralized Autonomous Organization (DAO) for collaborative learning and investing in Cryptocurrencies. The mission of the organization is to create the largest and most knowledgeable Crypto community, harnessing its group knowledge to help members learn and profit from Cryptocurrencies. BACON token holders have access to its membership content such as daily IDO s, Bitcoin and Altcoin Technical Analysis, Educational curriculum, Alpha s, NFTs and private sale deals. BACON is the governance token which will allow members to vote on the content and deals offered in the community. BaconDAO plans to build a NFT launchpad with NFT Tickets representing vested private sale tokens. BaconDAO will use the power of a Decentralized Autonomous Organization (DAO) to amass the largest community and simultaneously improve the group’s content, services, and investment opportunities.
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|1 BACON / AUD
A$0.000596752
|1 BACON / GBP
￡0.0003021057
|1 BACON / EUR
€0.0003580512
|1 BACON / USD
$0.00037297
|1 BACON / MYR
RM0.0016671759
|1 BACON / TRY
₺0.0132851914
|1 BACON / JPY
¥0.0580565102
|1 BACON / RUB
₽0.0376848888
|1 BACON / INR
₹0.0322656347
|1 BACON / IDR
Rp6.1142613168
|1 BACON / PHP
₱0.0218112856
|1 BACON / EGP
￡E.0.018760391
|1 BACON / BRL
R$0.0022490091
|1 BACON / CAD
C$0.0005370768
|1 BACON / BDT
৳0.0454762321
|1 BACON / NGN
₦0.5791440863
|1 BACON / UAH
₴0.0157505231
|1 BACON / VES
Bs0.02014038
|1 BACON / PKR
Rs0.1040064142
|1 BACON / KZT
₸0.197860585
|1 BACON / THB
฿0.0126996285
|1 BACON / TWD
NT$0.0122073081
|1 BACON / CHF
Fr0.000335673
|1 BACON / HKD
HK$0.0029017066
|1 BACON / MAD
.د.م0.0037371594