BAD Coin Fiyatı (BADAI)
Bugün için canlı BAD Coin (BADAI) fiyatı, 0.00024476 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BADAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BAD Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki BAD Coin fiyat değişimi -96.67%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, BAD Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.007109908347059935.
Son 30 gün içerisinde, BAD Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.0002390829.
Son 60 gün içerisinde, BAD Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.0002407312.
Son 90 gün içerisinde, BAD Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.007109908347059935
|-96.67%
|30 Gün
|$ -0.0002390829
|-97.68%
|60 Gün
|$ -0.0002407312
|-98.35%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel BAD Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-2.39%
-96.67%
-93.63%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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|1 BADAI / VND
₫6.4408594
|1 BADAI / AUD
A$0.000379378
|1 BADAI / GBP
￡0.0001811224
|1 BADAI / EUR
€0.0002129412
|1 BADAI / USD
$0.00024476
|1 BADAI / MYR
RM0.0010598108
|1 BADAI / TRY
₺0.0094085744
|1 BADAI / JPY
¥0.0348587192
|1 BADAI / RUB
₽0.020229414
|1 BADAI / INR
₹0.0208559996
|1 BADAI / IDR
Rp4.0793317016
|1 BADAI / KRW
₩0.3516662728
|1 BADAI / PHP
₱0.0137750928
|1 BADAI / EGP
￡E.0.0124411508
|1 BADAI / BRL
R$0.001382894
|1 BADAI / CAD
C$0.0003377688
|1 BADAI / BDT
৳0.0297456828
|1 BADAI / NGN
₦0.3922425856
|1 BADAI / UAH
₴0.0101599876
|1 BADAI / VES
Bs0.02055984
|1 BADAI / PKR
Rs0.0684814004
|1 BADAI / KZT
₸0.1250038272
|1 BADAI / THB
฿0.0081651936
|1 BADAI / TWD
NT$0.0078984052
|1 BADAI / AED
د.إ0.0008982692
|1 BADAI / CHF
Fr0.0002007032
|1 BADAI / HKD
HK$0.00189689
|1 BADAI / MAD
.د.م0.0022591348
|1 BADAI / MXN
$0.004797296