Bagholder Fiyatı (BAG)
Bugün için canlı Bagholder (BAG) fiyatı, 0,00349743 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. BAG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Bagholder Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Bagholder fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, Bagholder / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bagholder / USD fiyat değişimi, $ +0,0020791658.
Son 60 gün içerisinde, Bagholder / USD fiyat değişimi, $ +0,0007016946.
Son 90 gün içerisinde, Bagholder / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0,0020791658
|+%59,45
|60 Gün
|$ +0,0007016946
|+%20,06
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Bagholder fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+%37,41
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Bagholder is an ERC20 derived from the fractionalisation of a growing emblem vault of dank rare pepes. The liquidity pool from the $bagholder vault collects fees, those fees will be used to further accrue rarepepes for this vault to own. any trading will enduce fee collection meaning chart progress in either directions helps to form more value into the underlying asset (the collection). Token Holders are free to add more assets to the vault, to assist the $bagholder community as a whole, but it is not required. Initial Holders of the bagholder token are mostly RAREPEPE OGs which have further contributed part of their own loved collection into the vault in return for a share of token supply. RAREPEPEs is the original NFT community, born in the guts in bitcoin op_returns with a history from 2015. While the vault may contain other assets of interest and value our main concern is more RAREPEPEs eventually being able to track us through the legedary RAREPEPEs holder leaderboard.
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|1 BAG / VND
₫89,67760263
|1 BAG / AUD
A$0,0054210165
|1 BAG / GBP
￡0,0026230725
|1 BAG / EUR
€0,0031127127
|1 BAG / USD
$0,00349743
|1 BAG / MYR
RM0,0150039747
|1 BAG / TRY
₺0,1358751555
|1 BAG / JPY
¥0,5093657052
|1 BAG / RUB
₽0,2831169585
|1 BAG / INR
₹0,2992750851
|1 BAG / IDR
Rp57,3349088592
|1 BAG / KRW
₩4,891505598
|1 BAG / PHP
₱0,195156594
|1 BAG / EGP
￡E.0,175221243
|1 BAG / BRL
R$0,0197954538
|1 BAG / CAD
C$0,0048614277
|1 BAG / BDT
৳0,4247278992
|1 BAG / NGN
₦5,6048414208
|1 BAG / UAH
₴0,1451083707
|1 BAG / VES
Bs0,32875842
|1 BAG / PKR
Rs0,9843516735
|1 BAG / KZT
₸1,7825701224
|1 BAG / THB
฿0,1165343676
|1 BAG / TWD
NT$0,1056573603
|1 BAG / AED
د.إ0,0128355681
|1 BAG / CHF
Fr0,0029028669
|1 BAG / HKD
HK$0,0273149283
|1 BAG / MAD
.د.م0,032526099
|1 BAG / MXN
$0,0680949621