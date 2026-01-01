Bugünkü Ballsackcoin Fiyatı

Bugünkü Ballsackcoin (BALLSACK) fiyatı $ 0,00000503 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut BALLSACK / USD dönüşüm oranı BALLSACK başına $ 0,00000503 şeklindedir.

Ballsackcoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.936,65 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 980,86M BALLSACK şeklindedir. Son 24 saat içinde BALLSACK, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00006106 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000487 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BALLSACK, son bir saatte -- ve son 7 günde -%7,32 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Ballsackcoin (BALLSACK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,94K$ 4,94K $ 4,94K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,94K$ 4,94K $ 4,94K Dolaşım Arzı 980,86M 980,86M 980,86M Toplam Arz 980.863.010,836748 980.863.010,836748 980.863.010,836748

Şu anki Ballsackcoin piyasa değeri $ 4,94K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BALLSACK arzı 980,86M olup, toplam arzı 980863010.836748. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,94K.