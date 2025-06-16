Ballsy on Sui Fiyatı (BALLSY)
Bugün için canlı Ballsy on Sui (BALLSY) fiyatı, 0,00006605 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 65,98K USD. BALLSY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Ballsy on Sui Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Ballsy on Sui fiyat değişimi -%10,89
- Dolaşımdaki arz: 1,00B USD.
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Gün içerisinde, Ballsy on Sui / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Ballsy on Sui / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Ballsy on Sui / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Ballsy on Sui / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%10,89
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Ballsy on Sui fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%1,67
-%10,89
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BALLSY was a fair launch on moonbags.io with a strong liquidity pool. The BALLSY team is filled with amazing artists and some of the best diamond hand SUI OGs who are very trusted within the space. The team bought 10% of the token supply. $BALLSY lives in all of us, to be ballsy is to be bold, gutsy, and unapologetically daring. It's when someone does something risky, rebellious, or courageous—even when it's uncomfortable or goes against the grain. Think of someone quitting a stable job to chase their passion, standing up to authority when it matters, or saying the hard truth no one else will. It's not about being reckless—it's about having the guts to act when most people would hesitate. (That's $BALLSY)
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|1 BALLSY / VND
₫1,73810575
|1 BALLSY / AUD
A$0,000101717
|1 BALLSY / GBP
￡0,0000482165
|1 BALLSY / EUR
€0,000056803
|1 BALLSY / USD
$0,00006605
|1 BALLSY / MYR
RM0,000280052
|1 BALLSY / TRY
₺0,002605012
|1 BALLSY / JPY
¥0,0095290335
|1 BALLSY / RUB
₽0,0052582405
|1 BALLSY / INR
₹0,0056928495
|1 BALLSY / IDR
Rp1,082786712
|1 BALLSY / KRW
₩0,090232226
|1 BALLSY / PHP
₱0,0037245595
|1 BALLSY / EGP
￡E.0,003287969
|1 BALLSY / BRL
R$0,000365917
|1 BALLSY / CAD
C$0,0000891675
|1 BALLSY / BDT
৳0,0080508345
|1 BALLSY / NGN
₦0,10192836
|1 BALLSY / UAH
₴0,0027324885
|1 BALLSY / VES
Bs0,006605
|1 BALLSY / PKR
Rs0,01867894
|1 BALLSY / KZT
₸0,033784575
|1 BALLSY / THB
฿0,0021420015
|1 BALLSY / TWD
NT$0,001956401
|1 BALLSY / AED
د.إ0,0002424035
|1 BALLSY / CHF
Fr0,0000535005
|1 BALLSY / HKD
HK$0,000517832
|1 BALLSY / MAD
.د.م0,000602376
|1 BALLSY / MXN
$0,001252308