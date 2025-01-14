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Bancor Governance Fiyatı (VBNT)

USD

Bancor Governance (VBNT) Canlı Fiyat Grafiği

$0.673757
$0.673757$0.673757
-2.60%(1D)

Bugünkü Bancor Governance (VBNT) Fiyatı

Bugün için canlı Bancor Governance (VBNT) fiyatı, 0.667691 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. VBNT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Bancor Governance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 159.68 USD
- Gün içindeki Bancor Governance fiyat değişimi -3.47%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Bancor Governance (VBNT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Bancor Governance / USD fiyat değişimi, $ -0.0240639215274506.
Son 30 gün içerisinde, Bancor Governance / USD fiyat değişimi, $ -0.1195649630.
Son 60 gün içerisinde, Bancor Governance / USD fiyat değişimi, $ +0.4586904299.
Son 90 gün içerisinde, Bancor Governance / USD fiyat değişimi, $ +0.1249694510629819.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0240639215274506-3.47%
30 Gün$ -0.1195649630-17.90%
60 Gün$ +0.4586904299+68.70%
90 Gün$ +0.1249694510629819+23.03%

Bancor Governance (VBNT) Fiyat Analizi

En güncel Bancor Governance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.652576
$ 0.652576$ 0.652576

$ 0.698863
$ 0.698863$ 0.698863

$ 17.14
$ 17.14$ 17.14

-0.99%

-3.47%

+0.16%

Bancor Governance (VBNT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 159.68
$ 159.68$ 159.68

0.00
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Bancor Governance (VBNT) Nedir?

vBNT is the governance token of Bancor. It is generated by users who stake BNT in any whitelisted pool and represents their % ownership of the pool. This makes vBNT similar to an LP token, except you can also use it to vote in Bancor governance. With the release of Vortex, you’ll also be able to use vBNT to borrow against your staked liquidity by swapping your vBNT for any token in the network.

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Bancor Governance (VBNT) Kaynağı

Resmi Websitesi

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VBNT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VBNT / AUD
A$1.07498251
1 VBNT / GBP
0.54750662
1 VBNT / EUR
0.64766027
1 VBNT / USD
$0.667691
1 VBNT / MYR
RM3.0046095
1 VBNT / TRY
23.68967668
1 VBNT / JPY
¥105.5619471
1 VBNT / RUB
68.89903429
1 VBNT / INR
57.78865605
1 VBNT / IDR
Rp10,945.75234704
1 VBNT / PHP
39.22016934
1 VBNT / EGP
￡E.33.67833404
1 VBNT / BRL
R$4.04620746
1 VBNT / CAD
C$0.95479813
1 VBNT / BDT
81.21125633
1 VBNT / NGN
1,036.78390789
1 VBNT / UAH
28.25000621
1 VBNT / VES
Bs35.387623
1 VBNT / PKR
Rs186.24572754
1 VBNT / KZT
354.39702898
1 VBNT / THB
฿23.19558534
1 VBNT / TWD
NT$22.01377227
1 VBNT / CHF
Fr0.60759881
1 VBNT / HKD
HK$5.19463598
1 VBNT / MAD
.د.م6.72364837