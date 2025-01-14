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Band Protocol Fiyatı (BAND)

USD

Band Protocol (BAND) Canlı Fiyat Grafiği

$1.28
$1.28$1.28
-4.30%(1D)

Bugünkü Band Protocol (BAND) Fiyatı

Bugün için canlı Band Protocol (BAND) fiyatı, 1.28 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 197.81M USD. BAND / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Band Protocol Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 9.97M USD
- Gün içindeki Band Protocol fiyat değişimi -4.37%
- Dolaşımdaki arz: 154.44M USD.

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USD Bazında Band Protocol (BAND) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Band Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.05851000395936.
Son 30 gün içerisinde, Band Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.3804552960.
Son 60 gün içerisinde, Band Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0.0812985600.
Son 90 gün içerisinde, Band Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0.135528582367588.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.05851000395936-4.37%
30 Gün$ -0.3804552960-29.72%
60 Gün$ +0.0812985600+6.35%
90 Gün$ +0.135528582367588+11.84%

Band Protocol (BAND) Fiyat Analizi

En güncel Band Protocol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 1.37
$ 1.37$ 1.37

$ 22.83
$ 22.83$ 22.83

+0.98%

-4.37%

-20.62%

Band Protocol (BAND) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 197.81M
$ 197.81M$ 197.81M

$ 9.97M
$ 9.97M$ 9.97M

154.44M
154.44M 154.44M

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Band Protocol (BAND) Kaynağı

Resmi Websitesi

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BAND Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BAND / AUD
A$2.0736
1 BAND / GBP
1.0496
1 BAND / EUR
1.2416
1 BAND / USD
$1.28
1 BAND / MYR
RM5.76
1 BAND / TRY
45.4144
1 BAND / JPY
¥201.6256
1 BAND / RUB
131.52
1 BAND / INR
110.8992
1 BAND / IDR
Rp20,983.6032
1 BAND / PHP
75.0592
1 BAND / EGP
￡E.64.6528
1 BAND / BRL
R$7.7952
1 BAND / CAD
C$1.8304
1 BAND / BDT
155.584
1 BAND / NGN
1,984.4864
1 BAND / UAH
54.272
1 BAND / VES
Bs67.84
1 BAND / PKR
Rs356.736
1 BAND / KZT
679.7568
1 BAND / THB
฿44.4288
1 BAND / TWD
NT$42.3296
1 BAND / CHF
Fr1.1648
1 BAND / HKD
HK$9.9584
1 BAND / MAD
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