Bankercoin Fiyatı ($BANK)
Bugün için canlı Bankercoin ($BANK) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. $BANK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Bankercoin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.25K USD
- Gün içindeki Bankercoin fiyat değişimi -15.15%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Bankercoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bankercoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Bankercoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Bankercoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-15.15%
|30 Gün
|$ 0
|+5.86%
|60 Gün
|$ 0
|+11.58%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Bankercoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.18%
-15.15%
+3.71%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? $BANK is combining meme coin excitement into a token that will funnel into a Dao project and future gamification project. What makes your project unique? $BANK is trying to take memecoins to the next generation. History of your project. A group of Cardano NFT enthusiasts came together to create $BANK as a way to build a community to enjoy future developments, and to attempt to bring the Cardano community together. What’s next for your project? $BANK is planning holder rewards and NFT "Parking passes" which provide passive income utility, a DAO project launch in September, game NFT drop in Q4, and game tentative launch early 2024. What can your token be used for? $BANK Token can be used to access holder pass, future NFT Mints, future gamification, and potential whitelist opportunities.
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