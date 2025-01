Banque Universal (CBU) Nedir?

CBU is powered by Banque Universal, a sophisticated structured financial company serving private structures and support globally to qualified clienteles only. The aim for CBU is to create a value in the world of digital currencies , meaning the income generated from the sales to backup the CBU with value. The cryptocurrency future will tie itself in the communities through trust and this will be most likely happen through asset links where there will be a market value to compare both the cryptocurrency and the asset(s) itself.

Banque Universal (CBU) Kaynağı Resmi Websitesi