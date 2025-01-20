Banus Finance Fiyatı (BANUS)
Bugün için canlı Banus Finance (BANUS) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BANUS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Banus Finance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 390.03 USD
- Gün içindeki Banus Finance fiyat değişimi -9.62%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Banus Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Banus Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Banus Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Banus Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-9.62%
|30 Gün
|$ 0
|+5.73%
|60 Gün
|$ 0
|-24.67%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Banus Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.47%
-9.62%
-0.27%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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