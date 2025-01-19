Based Money Finance Fiyatı (BASED)
Bugün için canlı Based Money Finance (BASED) fiyatı, 0.056466 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BASED / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Based Money Finance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.25 USD
- Gün içindeki Based Money Finance fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Based Money Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Based Money Finance / USD fiyat değişimi, $ +0.0396636777.
Son 60 gün içerisinde, Based Money Finance / USD fiyat değişimi, $ +0.0635577964.
Son 90 gün içerisinde, Based Money Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0.0396636777
|+70.24%
|60 Gün
|$ +0.0635577964
|+112.56%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Based Money Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Based Money Finance is an algo stable pegged algorithmically to the price of 1 USDbC. What makes your project unique? Based Money Finance uses dynamic supply increase and contraction mechanics to stabilize the price of the BASED token History of your project. Genesis Pools Started on Base Mainnet on August 14th 2023. Based Share Farms and Boardroom product started on August 15th 2023 What’s next for your project? We are adding more mechanics to increase price stability around the peg target of 1 USDbC What can your token be used for? Based can be used to trade for a variety of tokens on Base Mainnet and can also be used for liquidity farming of Based Shares
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