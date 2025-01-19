Based Rate Fiyatı (BRATE)
Bugün için canlı Based Rate (BRATE) fiyatı, 562.44 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BRATE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Based Rate Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 23.82 USD
- Gün içindeki Based Rate fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Based Rate / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Based Rate / USD fiyat değişimi, $ +4.2339920760.
Son 60 gün içerisinde, Based Rate / USD fiyat değişimi, $ +12.7300419840.
Son 90 gün içerisinde, Based Rate / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +4.2339920760
|+0.75%
|60 Gün
|$ +12.7300419840
|+2.26%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Based Rate fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-5.55%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Based Rate, a revolutionized tomb fork, introducing a fresh wave of utilities and innovative features to the ecosystem for enhanced support and long-term sustainability set to change the meaning of Tomb Fork forever! At the heart of Based Rate is $BRATE, the algorithmic token that stands as the bedrock of an ever-expansive protocol. $BRATE is propelled by a mission to infuse users with liquidity, giving them the power to unlock uncharted horizons. As the stage is set for the launch of Based Rate, our Team knows no bounds and we're on the edge of a transformative chapter where $BRATE will ignite a movement, contributing to the growth and evolution of Base Chain's future! Based Rate is an algorithmic stable coin protocol pegged at 1:1 to $ETH on Base Chain. The mechanics of Based Rate rely on the synergy of three tokens – $BRATE, $BSHARE, and $BBOND. These tokens incentivize a stable 1:1 peg to $ETH. Through dynamic adjustments, Based Rate's supply is in constant flux, driving its value either upwards or downwards in relation to the price of $ETH. Embrace the dawn of a new era. Based Rate is here to set the pace, shattering norms and laying the foundation for a prosperous future on Base Chain. Welcome to a world where stability isn't just a concept – it's a thriving reality. 📈
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|1 BRATE / AUD
A$905.5284
|1 BRATE / GBP
￡461.2008
|1 BRATE / EUR
€545.5668
|1 BRATE / USD
$562.44
|1 BRATE / MYR
RM2,530.98
|1 BRATE / TRY
₺19,927.2492
|1 BRATE / JPY
¥87,892.4988
|1 BRATE / RUB
₽57,627.6024
|1 BRATE / INR
₹48,696.0552
|1 BRATE / IDR
Rp9,220,326.3936
|1 BRATE / PHP
₱32,930.862
|1 BRATE / EGP
￡E.28,245.7368
|1 BRATE / BRL
R$3,430.884
|1 BRATE / CAD
C$809.9136
|1 BRATE / BDT
৳68,336.46
|1 BRATE / NGN
₦876,073.4172
|1 BRATE / UAH
₴23,684.3484
|1 BRATE / VES
Bs30,371.76
|1 BRATE / PKR
Rs156,797.0232
|1 BRATE / KZT
₸298,531.9032
|1 BRATE / THB
฿19,342.3116
|1 BRATE / TWD
NT$18,498.6516
|1 BRATE / CHF
Fr511.8204
|1 BRATE / HKD
HK$4,375.7832
|1 BRATE / MAD
.د.م5,646.8976