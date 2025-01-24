Battle Infinity Fiyatı (IBAT)
Bugün için canlı Battle Infinity (IBAT) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 79.06K USD. IBAT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Battle Infinity Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.03K USD
- Gün içindeki Battle Infinity fiyat değişimi +1.08%
- Dolaşımdaki arz: 3.91B USD.
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Gün içerisinde, Battle Infinity / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Battle Infinity / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Battle Infinity / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Battle Infinity / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+1.08%
|30 Gün
|$ 0
|-53.54%
|60 Gün
|$ 0
|-76.61%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Battle Infinity fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+1.08%
-48.63%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Battle Infinity is a gaming platform made up of multiple P2E (Play-to-earn) battle games. All games are integrated within a Metaverse world called the IBAT Battle Arena. In Battle Infinity world, gamers do not only play and battle but can also enjoy and experience the immersive Metaverse world. Here they can interact with each other, perform, watch and explore the Battle Arena virtual world
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