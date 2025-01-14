Battle Saga Fiyatı (BTL)
Bugün için canlı Battle Saga (BTL) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 12.46K USD. BTL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Battle Saga Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.09 USD
- Gün içindeki Battle Saga fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 39.28M USD.
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Gün içerisinde, Battle Saga / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Battle Saga / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Battle Saga / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Battle Saga / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-11.52%
|60 Gün
|$ 0
|-17.82%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Battle Saga fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-6.86%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Battle Saga is a Clash of Clan inspired decentralized Earn-Without-Playing(EWP) strategic metaverse game implementing innovative DAO system for the best user experience and adaptability The gaming aspects include virtual real estate along with a battle system where players can earn profit by attacking or defending. Players can upgrade buildings increase their value on the marketplace and can also earn also without playing with the defense victory aspect of the game‼️‼️ Battle Saga functions on it the native $BTL token which is exchanged for the in game token $GOLD which can then be used to train troops, upgrade buildings, breed heroes and many more! The marketplace allows for to sell their heroes after breeding or buy new heroes for themselves
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