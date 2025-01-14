Battle World Fiyatı (BWO)
Bugün için canlı Battle World (BWO) fiyatı, 0.00111711 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 827.53K USD. BWO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Battle World Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 27.96K USD
- Gün içindeki Battle World fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 740.78M USD.
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Gün içerisinde, Battle World / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Battle World / USD fiyat değişimi, $ -0.0007092992.
Son 60 gün içerisinde, Battle World / USD fiyat değişimi, $ -0.0006873766.
Son 90 gün içerisinde, Battle World / USD fiyat değişimi, $ -0.0008836684553789792.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0007092992
|-63.49%
|60 Gün
|$ -0.0006873766
|-61.53%
|90 Gün
|$ -0.0008836684553789792
|-44.16%
En güncel Battle World fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+21.40%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Battle World is a Gamefi battle royale Metaverse project built on Polygon network. A globally appealing mid-core game for the masses. Play - Loot - Kill - Earn The players are dropped into maps modeled after famous global locations and towns, where they have to loot and fight against others to be the last one standing. Battle World has a very dynamic core gameplay loop, where the player lands on the same map, searches for guns and fight others, and moves to the safe zone but their experiences are different every single time. The game provides endless replay value because each match is different from the last. The game also strengthens its core gameplay loop with easy-to-pick-up shooting mechanics, with a variety of weapons, the thrill of surviving till the last combined with lovable and relatable characters. Certik Audit Report: https://battleworld.game/pdf/certikaudit.pdf Youtube link: https://youtu.be/R-f8aUqpkus
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|1 BWO / AUD
A$0.0017985471
|1 BWO / GBP
￡0.0009048591
|1 BWO / EUR
€0.0010835967
|1 BWO / USD
$0.00111711
|1 BWO / MYR
RM0.0050381661
|1 BWO / TRY
₺0.0396350628
|1 BWO / JPY
¥0.175721403
|1 BWO / RUB
₽0.1147718814
|1 BWO / INR
₹0.0967864104
|1 BWO / IDR
Rp18.3132757584
|1 BWO / PHP
₱0.0655408437
|1 BWO / EGP
￡E.0.0564252261
|1 BWO / BRL
R$0.0068031999
|1 BWO / CAD
C$0.0015974673
|1 BWO / BDT
৳0.1357847205
|1 BWO / NGN
₦1.7319450018
|1 BWO / UAH
₴0.047365464
|1 BWO / VES
Bs0.05920683
|1 BWO / PKR
Rs0.311338557
|1 BWO / KZT
₸0.5932524366
|1 BWO / THB
฿0.0387302037
|1 BWO / TWD
NT$0.0369539988
|1 BWO / CHF
Fr0.0010165701
|1 BWO / HKD
HK$0.0086911158
|1 BWO / MAD
.د.م0.0112716399