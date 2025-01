Bazaars (BZR) Nedir?

Bazaars is a next-generation peer-to-peer marketplace revolutionizing global commerce through the privacy, security, and transparency of blockchain technology. Designed for buyers and sellers to seamlessly exchange goods using cryptocurrency, Bazaars bridges the gap between traditional trade and the decentralized economy. With a focus on user empowerment, accessibility, and trust, Bazaars is shaping a future where financial freedom and inclusivity will transform how the world connects and conducts business. The Bazaars.app marketplace is live with decentralized payments and the BZR token.

