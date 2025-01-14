Bazaars Fiyatı (BZR)
Bugün için canlı Bazaars (BZR) fiyatı, 19.3 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 221.26M USD. BZR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Bazaars Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 693.32K USD
- Gün içindeki Bazaars fiyat değişimi -4.58%
- Dolaşımdaki arz: 11.47M USD.
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Gün içerisinde, Bazaars / USD fiyat değişimi, $ -0.92804844890238.
Son 30 gün içerisinde, Bazaars / USD fiyat değişimi, $ -4.3531902700.
Son 60 gün içerisinde, Bazaars / USD fiyat değişimi, $ +35.9587699100.
Son 90 gün içerisinde, Bazaars / USD fiyat değişimi, $ +13.0645530933295825.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.92804844890238
|-4.58%
|30 Gün
|$ -4.3531902700
|-22.55%
|60 Gün
|$ +35.9587699100
|+186.31%
|90 Gün
|$ +13.0645530933295825
|+209.52%
En güncel Bazaars fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.84%
-4.58%
-15.49%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Bazaars is a next-generation peer-to-peer marketplace revolutionizing global commerce through the privacy, security, and transparency of blockchain technology. Designed for buyers and sellers to seamlessly exchange goods using cryptocurrency, Bazaars bridges the gap between traditional trade and the decentralized economy. With a focus on user empowerment, accessibility, and trust, Bazaars is shaping a future where financial freedom and inclusivity will transform how the world connects and conducts business. The Bazaars.app marketplace is live with decentralized payments and the BZR token.
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|1 BZR / AUD
A$31.266
|1 BZR / GBP
￡15.633
|1 BZR / EUR
€18.721
|1 BZR / USD
$19.3
|1 BZR / MYR
RM86.85
|1 BZR / TRY
₺684.764
|1 BZR / JPY
¥3,041.101
|1 BZR / RUB
₽1,982.882
|1 BZR / INR
₹1,672.152
|1 BZR / IDR
Rp316,393.392
|1 BZR / PHP
₱1,131.752
|1 BZR / EGP
￡E.974.65
|1 BZR / BRL
R$117.537
|1 BZR / CAD
C$27.599
|1 BZR / BDT
৳2,345.915
|1 BZR / NGN
₦29,922.334
|1 BZR / UAH
₴818.32
|1 BZR / VES
Bs1,022.9
|1 BZR / PKR
Rs5,378.91
|1 BZR / KZT
₸10,249.458
|1 BZR / THB
฿669.903
|1 BZR / TWD
NT$638.251
|1 BZR / CHF
Fr17.563
|1 BZR / HKD
HK$150.154
|1 BZR / MAD
.د.م194.158