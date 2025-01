Bearcoin (BEAR) Nedir?

## What Is Bearcoin (Bear)? Bear - it is just the memecoin on TON. Bear also is an utility token using indication.io service. According to to the roadmap community have full control of the token (no team, no marketing supply) ## How Many Bear Coins Are There in Circulation? 209,992,065,244.8835 - Full supply is circulating Tokenomics: 50% launch, 48% DEX liquidity (100% TON), 2% airdrop ### Where Can I Buy Bearcoin (Bear)? [DeDust](https://dedust.io/swap/TON/BEAR)

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Bearcoin (BEAR) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi