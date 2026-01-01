Bugünkü Bearn BERA Fiyatı

Bugünkü Bearn BERA (YBERA) fiyatı $ 2,94 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut YBERA / USD dönüşüm oranı YBERA başına $ 2,94 şeklindedir.

Bearn BERA, şu anda piyasa değeri açısından $ 17.548,79 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 795,98 YBERA şeklindedir. Son 24 saat içinde YBERA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,98 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 2,25 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, YBERA, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bearn BERA (YBERA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 17,55K$ 17,55K $ 17,55K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,34K$ 2,34K $ 2,34K Dolaşım Arzı 795,98 795,98 795,98 Toplam Arz 795,9789572973501 795,9789572973501 795,9789572973501

Şu anki Bearn BERA piyasa değeri $ 17,55K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki YBERA arzı 795,98 olup, toplam arzı 795.9789572973501. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,34K.