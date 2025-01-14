BeeBase Fiyatı (BEE)
Bugün için canlı BeeBase (BEE) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.28M USD. BEE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BeeBase Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.76 USD
- Gün içindeki BeeBase fiyat değişimi -5.31%
- Dolaşımdaki arz: 210.00B USD.
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Gün içerisinde, BeeBase / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BeeBase / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BeeBase / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BeeBase / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-5.31%
|30 Gün
|$ 0
|-58.57%
|60 Gün
|$ 0
|-56.11%
|90 Gün
|$ 0
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En güncel BeeBase fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-5.31%
-11.10%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$Bee, a BASE Memecoin, introduces a revolutionary mining mechanism set to innovate the game on Base Chain. A Quick Guide to BeeBase Welcome to the Buzz! You’re about to build the future BeeBase. As a pioneer in the land of data and innovation, you’re not just a keeper; you’re a commander of the CyberBee. Make sure you’ve read and signed below to secure your chance to be part of the early BeeBase buzz. 1. Bees Speak Bee Language Only:To chat with the bees, you’ll need to learn their lingo. Not sure where to start? Head over to Telegram; there’s a swarm waiting to welcome you. 2. Hard Work Pays Off:Bees are the embodiment of diligence, believing in the principle of reaping what you sow. If you’re looking for a free ride, it’s time for a change of heart. 3. Strength in Numbers:Bees thrive in colonies, leveraging the power of the group to build their hives. If going solo is your style, you might not be the right keeper for our BeeBase.
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