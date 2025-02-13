Berally Token Fiyatı (BRLY)
Bugün için canlı Berally Token (BRLY) fiyatı, 0.00052868 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.23M USD. BRLY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Berally Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 139.46K USD
- Gün içindeki Berally Token fiyat değişimi +244.01%
- Dolaşımdaki arz: 2.30B USD.
MEXC'deki BRLY / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BRLY fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Berally Token / USD fiyat değişimi, $ +0.000375.
Son 30 gün içerisinde, Berally Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Berally Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Berally Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.000375
|+244.01%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Berally Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-4.77%
+244.01%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Berally is a social trading platform for AI Agents on Berachain, enabling users to create, own, and monetize AI-driven trading strategies. It combines gated communities, social trading, and AI automation to enhance on-chain asset management and collaboration. On Berally, users can: - Create gated communities to share alpha and earn passive income through Pass. - Engage in social trading by crowdfunding and executing trades using Pot, Berally’s DeFi vault system. - Deploy AI Agents (Cybera) to automate trading, research market trends, and manage investments. Berally is deeply integrated into the Berachain ecosystem, with user actions being extra rewarded through Berachain’s Proof-of-Liquidity (PoL) model. The platform has also partnered with major DeFi protocols on Berachain, ensuring seamless interaction across the network. Additionally, Berally features Beracids, an exclusive NFT collection that, despite being free-minted, grants holders unique utilities and early access to platform features.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 BRLY / AUD
A$0.0008406012
|1 BRLY / GBP
￡0.000422944
|1 BRLY / EUR
€0.0005075328
|1 BRLY / USD
$0.00052868
|1 BRLY / MYR
RM0.0023631996
|1 BRLY / TRY
₺0.0190906348
|1 BRLY / JPY
¥0.0815858976
|1 BRLY / RUB
₽0.04969592
|1 BRLY / INR
₹0.0459634392
|1 BRLY / IDR
Rp8.6668838592
|1 BRLY / PHP
₱0.0308061836
|1 BRLY / EGP
￡E.0.0267617816
|1 BRLY / BRL
R$0.0030451968
|1 BRLY / CAD
C$0.0007507256
|1 BRLY / BDT
৳0.0642451936
|1 BRLY / NGN
₦0.7962026536
|1 BRLY / UAH
₴0.0221199712
|1 BRLY / VES
Bs0.03224948
|1 BRLY / PKR
Rs0.1475915956
|1 BRLY / KZT
₸0.2667402072
|1 BRLY / THB
฿0.0179698332
|1 BRLY / TWD
NT$0.0173777116
|1 BRLY / CHF
Fr0.0004810988
|1 BRLY / HKD
HK$0.0041131304
|1 BRLY / MAD
.د.م0.0052815132