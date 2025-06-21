Berry (BERRY) Nedir?

The SBP project provides a solution to tackle the pressing issues facing global entertainment and the donation sector through BERRY, a decentralized platform that alleviates unequal revenue sharing structures. The SBT team will funnel portions of donations made to the SBP platform for social innovation.

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Berry (BERRY) Token Ekonomisi

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