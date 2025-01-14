Bibox Fiyatı (BIX)
Bugün için canlı Bibox (BIX) fiyatı, 0.00360627 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 423.37K USD. BIX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Bibox Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.98 USD
- Gün içindeki Bibox fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 117.40M USD.
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Gün içerisinde, Bibox / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bibox / USD fiyat değişimi, $ -0.0000906046.
Son 60 gün içerisinde, Bibox / USD fiyat değişimi, $ -0.0002827376.
Son 90 gün içerisinde, Bibox / USD fiyat değişimi, $ -0.0000948087674538895.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0000906046
|-2.51%
|60 Gün
|$ -0.0002827376
|-7.84%
|90 Gün
|$ -0.0000948087674538895
|-2.56%
En güncel Bibox fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-0.02%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Bibox is an intelligent transaction platform for blockchain asset, jointly established by a group of senior experts who are enthusiastic about blockchain and have a thorough knowledge in the areas of blockchain, finance and AI, etc. The platform was created to spread the word about digital asset and enable digital assets to facilitate our lives. We also hope that with our continuous efforts and accumulation of knowledge, we will work with our customers to build Bibox into a “world leading and transparent intelligent transaction platform for digital assets” by way of advanced AI technology and perfect user experience. We also want to make Bibox the best place for staff career development. Bibox is the next-generation digital asset exchange that embodies artificial intelligence technology for the first time in digital asset trading, thereby realizing a safer transaction security environment. It has improved the reliability and operability of the exchange itself with its advanced technology, which is known as the world's first personal intelligence digital asset trading platform. The Bibox Token used in the Bibox and the Huobi Token in Huobi are cross-listed on mutual trading platforms.
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A$0.0058060947
|1 BIX / GBP
￡0.0029210787
|1 BIX / EUR
€0.0034980819
|1 BIX / USD
$0.00360627
|1 BIX / MYR
RM0.0162642777
|1 BIX / TRY
₺0.1279504596
|1 BIX / JPY
¥0.567266271
|1 BIX / RUB
₽0.3705081798
|1 BIX / INR
₹0.3124472328
|1 BIX / IDR
Rp59.1191708688
|1 BIX / PHP
₱0.2115798609
|1 BIX / EGP
￡E.0.1821526977
|1 BIX / BRL
R$0.0219621843
|1 BIX / CAD
C$0.0051569661
|1 BIX / BDT
৳0.4383421185
|1 BIX / NGN
₦5.5910888826
|1 BIX / UAH
₴0.152905848
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Bs0.19113231
|1 BIX / PKR
Rs1.005067449
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₸1.9151457462
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฿0.1250293809
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NT$0.1192954116
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Fr0.0032817057
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.د.م0.0363872643