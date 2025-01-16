Big Balls Birds Fiyatı (BALLS)
Bugün için canlı Big Balls Birds (BALLS) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 83.71K USD. BALLS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Big Balls Birds Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 76.75 USD
- Gün içindeki Big Balls Birds fiyat değişimi +2.21%
- Dolaşımdaki arz: 99.89M USD.
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Gün içerisinde, Big Balls Birds / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Big Balls Birds / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Big Balls Birds / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Big Balls Birds / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+2.21%
|30 Gün
|$ 0
|-30.63%
|60 Gün
|$ 0
|-60.76%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Big Balls Birds fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.02%
+2.21%
-4.08%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BIG BALLS BIRDS is the token built upon the community of meme enjoyers who aim to bring the change for the TON ecosystem by quality of the community engagement and performance. $BALLS is a game token, make in-game purchases it currency. Earnings are directly related to the game: collect coins and invite friends to farm $BALLS. Pass balls between poles, compete for the title of the biggest balls and collect coins that will be converted into a token after listing
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