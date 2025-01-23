Big Floppa Fiyatı ($FLOPPA)
Bugün için canlı Big Floppa ($FLOPPA) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. $FLOPPA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Big Floppa Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 22.29 USD
- Gün içindeki Big Floppa fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Big Floppa / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Big Floppa / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Big Floppa / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Big Floppa / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|+14.62%
|60 Gün
|$ 0
|-49.57%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Big Floppa fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+26.97%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Big Floppa, a mystical meme derived from the deepest darkest depths of the pool of life, has granted us with his omnipotent presence on the Solana chain. Big Floppa or simply Floppa refers to a series of prolific memes based on photographs of a caracal cat named Gregory, along with other members of his native species. Originally circulated among Instagram and Twitter meme accounts starting in late December 2019, the meme gained more widespread popularity online starting in May 2020. Floppa continued to soar past new heights going into 2023, maintaining a status as one of the most viral and floppin' memes of all time.
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