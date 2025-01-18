Binance ETH staking Fiyatı (BETH)
Bugün için canlı Binance ETH staking (BETH) fiyatı, 3,690.31 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BETH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Binance ETH staking Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 20.33K USD
- Gün içindeki Binance ETH staking fiyat değişimi +4.68%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Binance ETH staking / USD fiyat değişimi, $ +165.14.
Son 30 gün içerisinde, Binance ETH staking / USD fiyat değişimi, $ -204.4007354350.
Son 60 gün içerisinde, Binance ETH staking / USD fiyat değişimi, $ +418.2822462910.
Son 90 gün içerisinde, Binance ETH staking / USD fiyat değişimi, $ +956.6908111039243.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +165.14
|+4.68%
|30 Gün
|$ -204.4007354350
|-5.53%
|60 Gün
|$ +418.2822462910
|+11.33%
|90 Gün
|$ +956.6908111039243
|+35.00%
En güncel Binance ETH staking fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.63%
+4.68%
+5.83%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BETH is a tokenized asset representing Binance user's staked ETH at a 1:1 ratio, with Binance distributing staking benefits in the form of BETH on a daily basis. During the lock-up period, which may take 2 years or even longer, users will not be able to redeem their ETH. As such, Binance have launched the BETH/ETH trading pair as our solution to this liquidity problem. When ETH 2.0 goes live, users will be able to swap their ETH back based on their BETH holdings.
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