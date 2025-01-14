BitBean Fiyatı ($BITB)
Bugün için canlı BitBean ($BITB) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 12.32K USD. $BITB / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BitBean Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 650.05 USD
- Gün içindeki BitBean fiyat değişimi -51.38%
- Dolaşımdaki arz: 975.23M USD.
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Gün içerisinde, BitBean / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BitBean / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BitBean / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BitBean / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-51.38%
|30 Gün
|$ 0
|-87.55%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel BitBean fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.06%
-51.38%
-32.19%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BitBean ($BITB) is a revival of a beloved coin launched long ago back in 2015, originally as it's own network token, Bean Cash Network. More recently, a revival initiative was launched on Solana about 7 months ago, but fell short on momentum and started to fade. Now, a group of people who have fond appreciation for the whimsical bean of financial success have banded together to revive the project by means of a traditional CTO. Now, with a plethora of memes, a strong community of bean-loving people, and the organization to drive strong growth, BitBean is on trajectory to truly fly high. It is important to note that from a functionality standpoint, BitBean on Solana is nothing more than a standard memecoin, and is not intended to be used for anything other than just that.
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