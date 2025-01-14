BitBonk Fiyatı (BBONK)
Bugün için canlı BitBonk (BBONK) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 7.02M USD. BBONK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BitBonk Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 46.51K USD
- Gün içindeki BitBonk fiyat değişimi -6.89%
- Dolaşımdaki arz: 300.00B USD.
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Gün içerisinde, BitBonk / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BitBonk / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BitBonk / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BitBonk / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-6.89%
|30 Gün
|$ 0
|-45.15%
|60 Gün
|$ 0
|-44.84%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel BitBonk fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.31%
-6.89%
-22.32%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BitBonk is a meme-inspired cryptocurrency that combines the strength of Bitcoin with the playful energy of Bonk, offering a unique and fun approach to the crypto space. Built on both the Binance Smart Chain (BSC) and Ethereum (ETH) networks, BitBonk aims to create a dynamic, community-driven ecosystem that rewards holders through innovative tokenomics, strategic partnerships, and exciting growth opportunities. The project focuses on delivering a secure and rewarding experience for its users, with features like audited smart contracts, locked liquidity, and a roadmap that includes virtual cards for holders, tier-1 exchange listings, and community incentives. BitBonk is designed to not only entertain but also provide value by growing alongside the broader meme coin movement. With its transparent approach and dedication to security, BitBonk is set to become a prominent player in the meme coin space.
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