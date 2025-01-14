bitcastle Fiyatı (CASTLE)
Bugün için canlı bitcastle (CASTLE) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. CASTLE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
bitcastle Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 73.26K USD
- Gün içindeki bitcastle fiyat değişimi -3.15%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, bitcastle / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, bitcastle / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, bitcastle / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, bitcastle / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-3.15%
|30 Gün
|$ 0
|-4.24%
|60 Gün
|$ 0
|+38.69%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel bitcastle fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.02%
-3.15%
-7.78%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Where can bitCastle be traded? You can trade bitcastle on P2PB2B. Popular trading pairs for bitcastle in the market includes CASTLE/USD, CASTLE/CAD, CASTLE/AUD, CASTLE/GBP, CASTLE/INR, and CASTLE/PHP. bitcastle is a global crypto-to-crypto exchange platform launched on 11 July 2019. Notable features of the platform include 0% transaction fee for major currency pairs, and the High&Low binary trading option. Several High&Low modes are included, among which the Lightning mode, which allows users to see return on their investment in as little as 5 seconds. With a clear interface, transaction fee-free trading of major pairs and the simplicity of the High&Low feature, bitcastle aims to be a platform that can be enjoyed by both seasoned traders as well as beginners. CASTLE is bitcastle's native token. CASTLE can be used in the future as a means to reduce transaction fees on the platform by up to 50%. By regularly buying back and burning some of the tokens, the volume will decrease and the value increase.
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