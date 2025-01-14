Bitci Racing Token Fiyatı (BRACE)
Bugün için canlı Bitci Racing Token (BRACE) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 48.32K USD. BRACE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Bitci Racing Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.57K USD
- Gün içindeki Bitci Racing Token fiyat değişimi +0.02%
- Dolaşımdaki arz: 14.02B USD.
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Gün içerisinde, Bitci Racing Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bitci Racing Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Bitci Racing Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Bitci Racing Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.02%
|30 Gün
|$ 0
|+5.30%
|60 Gün
|$ 0
|+9.61%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Bitci Racing Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+2.03%
+0.02%
+26.21%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
With the development of technology, crypto assets gained the meaning to be more popular day by day. Crypto assets, which may be used in many areas, have expanded their usage areas and led different sectors. Changing and transforming end-user behavior has prioritized the need for a sharing and experience ecosystem in an increasingly digital world.Interactions now take place outside the race day, whenever and wherever the “participant community” desires. This process is getting more and more personal. It is predicted that companies that successfully realize this digital transformation process will be able to get more contribution by using the power of the community, such as teams.Therefore, the experience and social interaction, which is even more meaningful to the community, shall be able to turn into an economic and social activity that will contribute to the team in these periods. Worldwide interest in motor sports is increasing day by day. In a world ruled by the commodification of time, community-based projects aim to achieve success together, considering community views. In the processes of uniting motorsports teams and motorsports fans, it is aimed to increase fan interaction by using blockchain technology.
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