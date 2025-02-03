Bitcoin Maxi Tears Fiyatı (BMT)
Bugün için canlı Bitcoin Maxi Tears (BMT) fiyatı, 0.00334468 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.97M USD. BMT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Bitcoin Maxi Tears Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 239.35K USD
- Gün içindeki Bitcoin Maxi Tears fiyat değişimi -15.39%
- Dolaşımdaki arz: 589.00M USD.
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Gün içerisinde, Bitcoin Maxi Tears / USD fiyat değişimi, $ -0.000608583899421338.
Son 30 gün içerisinde, Bitcoin Maxi Tears / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Bitcoin Maxi Tears / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Bitcoin Maxi Tears / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000608583899421338
|-15.39%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Bitcoin Maxi Tears fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-3.33%
-15.39%
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The XRP Community’s Meme💧 Bitcoin Maxis Tears (BMT) – The Ultimate XRPL Memecoin Dunking on Bitcoin maxis daily, powered by their salty tears. The Bitcoin Maxis Tears (BMT) token is the ultimate memecoin on the XRP Ledger (XRPL), fueled by the never-ending saltiness of Bitcoin maximalists. Every time a maxi rages against XRP, spreads FUD, or dismisses real innovation, another drop of BMT is minted in the ledger of truth. They cry, we fly—because BMT and XRP are unstoppable! Why Bitcoin Maxis Cry? For years, Bitcoin maximalists have dismissed faster, cheaper, and more scalable blockchains. They cling to slow transactions, high fees, and outdated tech, all while ignoring the evolution of crypto. The XRP Ledger.
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|1 BMT / AUD
A$0.0054183816
|1 BMT / GBP
￡0.0027091908
|1 BMT / EUR
€0.0032443396
|1 BMT / USD
$0.00334468
|1 BMT / MYR
RM0.0149507196
|1 BMT / TRY
₺0.1203750332
|1 BMT / JPY
¥0.5186260808
|1 BMT / RUB
₽0.3349028084
|1 BMT / INR
₹0.2915223088
|1 BMT / IDR
Rp54.8308108992
|1 BMT / PHP
₱0.1960985884
|1 BMT / EGP
￡E.0.1684715316
|1 BMT / BRL
R$0.0195329312
|1 BMT / CAD
C$0.0048832328
|1 BMT / BDT
৳0.4133690012
|1 BMT / NGN
₦5.6213033356
|1 BMT / UAH
₴0.1413461768
|1 BMT / VES
Bs0.19399144
|1 BMT / PKR
Rs0.9456079296
|1 BMT / KZT
₸1.7566593828
|1 BMT / THB
฿0.1138194604
|1 BMT / TWD
NT$0.1104413336
|1 BMT / CHF
Fr0.0030436588
|1 BMT / HKD
HK$0.0260550572
|1 BMT / MAD
.د.م0.0340153956