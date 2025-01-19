Bitcoin Pay Fiyatı (BTCPAY)
Bugün için canlı Bitcoin Pay (BTCPAY) fiyatı, 0.00368005 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BTCPAY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Bitcoin Pay Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 99.80 USD
- Gün içindeki Bitcoin Pay fiyat değişimi -11.42%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Bitcoin Pay / USD fiyat değişimi, $ -0.000474497600156148.
Son 30 gün içerisinde, Bitcoin Pay / USD fiyat değişimi, $ -0.0003167687.
Son 60 gün içerisinde, Bitcoin Pay / USD fiyat değişimi, $ -0.0014711198.
Son 90 gün içerisinde, Bitcoin Pay / USD fiyat değişimi, $ -0.004704423462033144.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000474497600156148
|-11.42%
|30 Gün
|$ -0.0003167687
|-8.60%
|60 Gün
|$ -0.0014711198
|-39.97%
|90 Gün
|$ -0.004704423462033144
|-56.10%
En güncel Bitcoin Pay fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-3.49%
-11.42%
-14.64%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Bitcoin Pay is a triple point asset: it’s a store of value, a capital asset, and a consumable asset. It is a decentralized self-hosted blockchain peer-to-peer payment processor. It defends the motive of Bitcoin as “Peer-to-peer electronic payments”. With low fees and decentralized in nature, the growth opportunity of Bitcoin Pay worldwide is enormous. we aim to promote and adopt cryptocurrencies through Bitcoinpay where consumer would buy product and pay BTCPAY with minimum gas fees. Bitcoin Pay acts as borderless and contactless payment technology designed on Binance Smart Chain. Bitcoin Pay allows payment with your crypto anywhere - Connect wallet with exchange where you access your crypto and withdraw cash at ATM - Pay with both Visa & Master Card - Free plastic card for payment by one tap - Get cashbacks from making payments by Bitcoin Pay wallet
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|1 BTCPAY / GBP
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|1 BTCPAY / EUR
€0.0035696485
|1 BTCPAY / USD
$0.00368005
|1 BTCPAY / MYR
RM0.016560225
|1 BTCPAY / TRY
₺0.1303841715
|1 BTCPAY / JPY
¥0.5750814135
|1 BTCPAY / RUB
₽0.377057923
|1 BTCPAY / INR
₹0.318618729
|1 BTCPAY / IDR
Rp60.328678872
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￡E.0.184812111
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R$0.022448305
|1 BTCPAY / CAD
C$0.005299272
|1 BTCPAY / BDT
৳0.447126075
|1 BTCPAY / NGN
₦5.7321562815
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₴0.1549669055
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Bs0.1987227
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Rs1.025924339
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₸1.953296939
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฿0.1265569195
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NT$0.1210368445
|1 BTCPAY / CHF
Fr0.0033488455
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HK$0.028630789
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.د.م0.036947702