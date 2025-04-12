Bitcoin Silver AI Fiyatı (BSAI)
Bugün için canlı Bitcoin Silver AI (BSAI) fiyatı, 68.32 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BSAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Bitcoin Silver AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Bitcoin Silver AI fiyat değişimi -1.38%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Bitcoin Silver AI / USD fiyat değişimi, $ -0.96194924748499.
Son 30 gün içerisinde, Bitcoin Silver AI / USD fiyat değişimi, $ +2.0856046400.
Son 60 gün içerisinde, Bitcoin Silver AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Bitcoin Silver AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.96194924748499
|-1.38%
|30 Gün
|$ +2.0856046400
|+3.05%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Bitcoin Silver AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.04%
-1.38%
-1.03%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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|1 BSAI / VND
₫1,751,793.12
|1 BSAI / AUD
A$108.6288
|1 BSAI / GBP
￡51.9232
|1 BSAI / EUR
€60.1216
|1 BSAI / USD
$68.32
|1 BSAI / MYR
RM301.9744
|1 BSAI / TRY
₺2,600.2592
|1 BSAI / JPY
¥9,824.416
|1 BSAI / RUB
₽5,685.5904
|1 BSAI / INR
₹5,880.9856
|1 BSAI / IDR
Rp1,138,666.2112
|1 BSAI / KRW
₩97,045.144
|1 BSAI / PHP
₱3,892.1904
|1 BSAI / EGP
￡E.3,506.8656
|1 BSAI / BRL
R$401.0384
|1 BSAI / CAD
C$94.2816
|1 BSAI / BDT
৳8,302.9296
|1 BSAI / NGN
₦109,137.1008
|1 BSAI / UAH
₴2,828.448
|1 BSAI / VES
Bs4,850.72
|1 BSAI / PKR
Rs19,158.2944
|1 BSAI / KZT
₸35,307.0928
|1 BSAI / THB
฿2,285.9872
|1 BSAI / TWD
NT$2,209.4688
|1 BSAI / AED
د.إ250.7344
|1 BSAI / CHF
Fr55.3392
|1 BSAI / HKD
HK$529.48
|1 BSAI / MAD
.د.م635.376
|1 BSAI / MXN
$1,386.2128