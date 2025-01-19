Bitcoin Vault Fiyatı (BTCV)

USD

Bitcoin Vault (BTCV) Canlı Fiyat Grafiği

$1.56
$1.56$1.56
-2.40%(1D)

Bugünkü Bitcoin Vault (BTCV) Fiyatı

Bugün için canlı Bitcoin Vault (BTCV) fiyatı, 1.56 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BTCV / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Bitcoin Vault Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 120.98K USD
- Gün içindeki Bitcoin Vault fiyat değişimi -2.43%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Bitcoin Vault (BTCV) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Bitcoin Vault / USD fiyat değişimi, $ -0.038917772879828.
Son 30 gün içerisinde, Bitcoin Vault / USD fiyat değişimi, $ +0.0855486840.
Son 60 gün içerisinde, Bitcoin Vault / USD fiyat değişimi, $ +0.0028039440.
Son 90 gün içerisinde, Bitcoin Vault / USD fiyat değişimi, $ +0.264750092318051.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.038917772879828-2.43%
30 Gün$ +0.0855486840+5.48%
60 Gün$ +0.0028039440+0.18%
90 Gün$ +0.264750092318051+20.44%

Bitcoin Vault (BTCV) Fiyat Analizi

En güncel Bitcoin Vault fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1.54
$ 1.54$ 1.54

$ 1.64
$ 1.64$ 1.64

$ 489.59
$ 489.59$ 489.59

+1.22%

-2.43%

+10.65%

Bitcoin Vault (BTCV) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 120.98K
$ 120.98K$ 120.98K

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Bitcoin Vault (BTCV) Nedir?

Bitcoin Vault is developed to provide an extra level of security based on a three-private-key security structure. It features all the convenience of Bitcoin while adding important features allowing user transparency and freedom. Bitcoin Vault is our answer to issues faced by the crypto community over the last decade.

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Bitcoin Vault (BTCV) Kaynağı

Resmi Websitesi

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BTCV Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BTCV / AUD
A$2.5116
1 BTCV / GBP
1.2792
1 BTCV / EUR
1.5132
1 BTCV / USD
$1.56
1 BTCV / MYR
RM7.02
1 BTCV / TRY
55.2708
1 BTCV / JPY
¥243.7812
1 BTCV / RUB
159.8376
1 BTCV / INR
135.0648
1 BTCV / IDR
Rp25,573.7664
1 BTCV / PHP
91.338
1 BTCV / EGP
￡E.78.3432
1 BTCV / BRL
R$9.516
1 BTCV / CAD
C$2.2464
1 BTCV / BDT
189.54
1 BTCV / NGN
2,429.9028
1 BTCV / UAH
65.6916
1 BTCV / VES
Bs84.24
1 BTCV / PKR
Rs434.8968
1 BTCV / KZT
828.0168
1 BTCV / THB
฿53.6484
1 BTCV / TWD
NT$51.3084
1 BTCV / CHF
Fr1.4196
1 BTCV / HKD
HK$12.1368
1 BTCV / MAD
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