BitEqual Fiyatı (BTE)
Bugün için canlı BitEqual (BTE) fiyatı, 9,92 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. BTE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BitEqual Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki BitEqual fiyat değişimi -%5,26
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, BitEqual / USD fiyat değişimi, $ -0,55054798647084.
Son 30 gün içerisinde, BitEqual / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BitEqual / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BitEqual / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,55054798647084
|-%5,26
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel BitEqual fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,43
-%5,26
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BitEqual is a decentralised protocol that lets users earn tokens through a virtual form of mining. It follows the same principles as Bitcoin, using fixed supply, halving schedules, and proportional distribution, without the need for physical machines, electricity, and other expensive infrastructure. Instead of the expensive Proof-of-Work mechanism, we introduce the virtual PoW mechanism where users mine tokens with virtual on-chain devices, powered by smart contracts. These virtual devices give users virtual hashrate, and rewards are distributed fairly to all participants based on their share of the total virtual hashrate. Everything happens on-chain. There is no randomness, no luck, and no central control. The system is open, simple, and transparent.
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|1 BTE / VND
₫261.044,8
|1 BTE / AUD
A$15,1776
|1 BTE / GBP
￡7,2416
|1 BTE / EUR
€8,6304
|1 BTE / USD
$9,92
|1 BTE / MYR
RM41,9616
|1 BTE / TRY
₺389,6576
|1 BTE / JPY
¥1.434,5312
|1 BTE / RUB
₽783,5808
|1 BTE / INR
₹848,8544
|1 BTE / IDR
Rp162.622,9248
|1 BTE / KRW
₩13.533,36
|1 BTE / PHP
₱553,4368
|1 BTE / EGP
￡E.492,3296
|1 BTE / BRL
R$55,056
|1 BTE / CAD
C$13,5904
|1 BTE / BDT
৳1.212,3232
|1 BTE / NGN
₦15.451,6896
|1 BTE / UAH
₴412,176
|1 BTE / VES
Bs972,16
|1 BTE / PKR
Rs2.799,0272
|1 BTE / KZT
₸5.048,288
|1 BTE / THB
฿324,4832
|1 BTE / TWD
NT$296,9056
|1 BTE / AED
د.إ36,4064
|1 BTE / CHF
Fr8,1344
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.د.م90,8672
|1 BTE / MXN
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