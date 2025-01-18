Bitget Wallet Token Fiyatı (BWB)
Bugün için canlı Bitget Wallet Token (BWB) fiyatı, 0.570448 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 81.85M USD. BWB / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Bitget Wallet Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 6.10K USD
- Gün içindeki Bitget Wallet Token fiyat değişimi -1.22%
- Dolaşımdaki arz: 142.92M USD.
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Gün içerisinde, Bitget Wallet Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0070606923673348.
Son 30 gün içerisinde, Bitget Wallet Token / USD fiyat değişimi, $ +0.4133203231.
Son 60 gün içerisinde, Bitget Wallet Token / USD fiyat değişimi, $ +0.6117137519.
Son 90 gün içerisinde, Bitget Wallet Token / USD fiyat değişimi, $ +0.23568775196466295.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0070606923673348
|-1.22%
|30 Gün
|$ +0.4133203231
|+72.46%
|60 Gün
|$ +0.6117137519
|+107.23%
|90 Gün
|$ +0.23568775196466295
|+70.40%
En güncel Bitget Wallet Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.04%
-1.22%
+3.01%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Bitget Wallet has accumulated over 20 million users worldwide ever since its establishment in 2018, becoming one of the largest non-custodial wallets globally. In April 2024, Bitget Wallet's Swap trading order volume and transactions surpassed even that of MetaMask, reaching new historic highs and marking a pivotal milestone in the platform's growth. Today, Bitget Wallet stands as more than just a wallet - it has evolved into a robust decentralized ecosystem platform poised to embark on the next chapter in its evolutionary journey as Bitget On-Chain Layer. Complementing Bitget Wallet's evolution is BWB, Bitget Wallet's very own official ecosystem token and the native token of Bitget On-Chain Layer. BWB serves multiple purposes within the Bitget Wallet ecosystem, primarily: - Community governance; - Staking; - Payment of multi-chain gas fees upon the release of the AA wallet; - Access to Bitget Wallet's Launchpad and Bitget's platform events; - Access to Fair Launchpool and GetDrop airdrop events; and - Eligibility for Bitget On-Chain Layer ecosystem project airdrops.
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|1 BWB / AUD
A$0.91842128
|1 BWB / GBP
￡0.46776736
|1 BWB / EUR
€0.55333456
|1 BWB / USD
$0.570448
|1 BWB / MYR
RM2.567016
|1 BWB / TRY
₺20.2794264
|1 BWB / JPY
¥89.11538656
|1 BWB / RUB
₽58.45951104
|1 BWB / INR
₹49.39509232
|1 BWB / IDR
Rp9,351.60506112
|1 BWB / PHP
₱33.3997304
|1 BWB / EGP
￡E.28.7505792
|1 BWB / BRL
R$3.46261936
|1 BWB / CAD
C$0.82144512
|1 BWB / BDT
৳69.309432
|1 BWB / NGN
₦888.54691824
|1 BWB / UAH
₴24.02156528
|1 BWB / VES
Bs30.804192
|1 BWB / PKR
Rs159.02949344
|1 BWB / KZT
₸302.78238944
|1 BWB / THB
฿19.66904704
|1 BWB / TWD
NT$18.76203472
|1 BWB / CHF
Fr0.51910768
|1 BWB / HKD
HK$4.43808544
|1 BWB / MAD
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