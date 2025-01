Bitkub Coin (KUB) Nedir?

The KUB Chain is a well-known blockchain network developed by Bitkub Blockchain Technology Co., Ltd., a subsidiary of Bitkub Capital Group Holdings Co., Ltd. The chain has KAP-20 token standards operated across the ecosystem including KKUB, KUSDT, KBTC, LUMI, and others. KUB Chain aims to promote financial inclusivity and transparency while ensuring security. Tokenized assets, such as NFTs (Non-Fungible Tokens), will enable the smooth, secure, and efficient transfer of value without intermediaries or third-party involvement.

Bitkub Coin (KUB) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi