Bitkub Coin Fiyatı (KUB)
Bugün için canlı Bitkub Coin (KUB) fiyatı, 1.86 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 164.71M USD. KUB / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Bitkub Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.11M USD
- Gün içindeki Bitkub Coin fiyat değişimi -4.68%
- Dolaşımdaki arz: 88.85M USD.
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Gün içerisinde, Bitkub Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.091168583181044.
Son 30 gün içerisinde, Bitkub Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.3963527940.
Son 60 gün içerisinde, Bitkub Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.4434801720.
Son 90 gün içerisinde, Bitkub Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.3914007975276.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.091168583181044
|-4.68%
|30 Gün
|$ -0.3963527940
|-21.30%
|60 Gün
|$ -0.4434801720
|-23.84%
|90 Gün
|$ -0.3914007975276
|-17.38%
En güncel Bitkub Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.16%
-4.68%
-11.80%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The KUB Chain is a well-known blockchain network developed by Bitkub Blockchain Technology Co., Ltd., a subsidiary of Bitkub Capital Group Holdings Co., Ltd. The chain has KAP-20 token standards operated across the ecosystem including KKUB, KUSDT, KBTC, LUMI, and others. KUB Chain aims to promote financial inclusivity and transparency while ensuring security. Tokenized assets, such as NFTs (Non-Fungible Tokens), will enable the smooth, secure, and efficient transfer of value without intermediaries or third-party involvement.
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|1 KUB / AUD
A$3.0132
|1 KUB / GBP
￡1.5066
|1 KUB / EUR
€1.8042
|1 KUB / USD
$1.86
|1 KUB / MYR
RM8.37
|1 KUB / TRY
₺65.9928
|1 KUB / JPY
¥293.0802
|1 KUB / RUB
₽191.0964
|1 KUB / INR
₹161.1132
|1 KUB / IDR
Rp30,491.7984
|1 KUB / PHP
₱109.0704
|1 KUB / EGP
￡E.93.93
|1 KUB / BRL
R$11.3274
|1 KUB / CAD
C$2.6598
|1 KUB / BDT
৳226.083
|1 KUB / NGN
₦2,883.7068
|1 KUB / UAH
₴78.864
|1 KUB / VES
Bs98.58
|1 KUB / PKR
Rs518.382
|1 KUB / KZT
₸987.7716
|1 KUB / THB
฿64.5606
|1 KUB / TWD
NT$61.4916
|1 KUB / CHF
Fr1.6926
|1 KUB / HKD
HK$14.4708
|1 KUB / MAD
.د.م18.7116