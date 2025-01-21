Bitpanda Ecosystem Logosu

Bitpanda Ecosystem Fiyatı (BEST)

USD

Bitpanda Ecosystem (BEST) Canlı Fiyat Grafiği

$0.895752
$0.895752$0.895752
+0.70%(1D)

Bugünkü Bitpanda Ecosystem (BEST) Fiyatı

Bugün için canlı Bitpanda Ecosystem (BEST) fiyatı, 0.895752 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BEST / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Bitpanda Ecosystem Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 170.61 USD
- Gün içindeki Bitpanda Ecosystem fiyat değişimi +0.71%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

MEXC'deki BEST / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BEST fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Bitpanda Ecosystem (BEST) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Bitpanda Ecosystem / USD fiyat değişimi, $ +0.00630844.
Son 30 gün içerisinde, Bitpanda Ecosystem / USD fiyat değişimi, $ -0.1199339372.
Son 60 gün içerisinde, Bitpanda Ecosystem / USD fiyat değişimi, $ +0.5517073618.
Son 90 gün içerisinde, Bitpanda Ecosystem / USD fiyat değişimi, $ +0.4119894099622895.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00630844+0.71%
30 Gün$ -0.1199339372-13.38%
60 Gün$ +0.5517073618+61.59%
90 Gün$ +0.4119894099622895+85.16%

Bitpanda Ecosystem (BEST) Fiyat Analizi

En güncel Bitpanda Ecosystem fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.870255
$ 0.870255$ 0.870255

$ 0.897002
$ 0.897002$ 0.897002

$ 12.23
$ 12.23$ 12.23

--

+0.71%

+23.82%

Bitpanda Ecosystem (BEST) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 170.61
$ 170.61$ 170.61

0.00
0.00 0.00

Bitpanda Ecosystem (BEST) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Bitpanda Ecosystem (BEST) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Bitpanda Ecosystem (BEST) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

BEST Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BEST / AUD
A$1.4332032
1 BEST / GBP
0.72555912
1 BEST / EUR
0.85992192
1 BEST / USD
$0.895752
1 BEST / MYR
RM4.00401144
1 BEST / TRY
31.90668624
1 BEST / JPY
¥139.6925244
1 BEST / RUB
89.351262
1 BEST / INR
77.58108072
1 BEST / IDR
Rp14,684.45666688
1 BEST / PHP
52.4462796
1 BEST / EGP
￡E.45.03841056
1 BEST / BRL
R$5.40138456
1 BEST / CAD
C$1.28988288
1 BEST / BDT
109.21904136
1 BEST / NGN
1,390.91474808
1 BEST / UAH
37.82760696
1 BEST / VES
Bs48.370608
1 BEST / PKR
Rs249.78940272
1 BEST / KZT
475.196436
1 BEST / THB
฿30.57201576
1 BEST / TWD
NT$29.34483552
1 BEST / CHF
Fr0.81513432
1 BEST / HKD
HK$6.96895056
1 BEST / MAD
.د.م8.97543504