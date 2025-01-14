Bitrue Coin Fiyatı (BTR)
Bugün için canlı Bitrue Coin (BTR) fiyatı, 0.057802 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 19.34M USD. BTR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Bitrue Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 12.80M USD
- Gün içindeki Bitrue Coin fiyat değişimi +1.21%
- Dolaşımdaki arz: 334.28M USD.
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Gün içerisinde, Bitrue Coin / USD fiyat değişimi, $ +0.00069165.
Son 30 gün içerisinde, Bitrue Coin / USD fiyat değişimi, $ +0.0002436065.
Son 60 gün içerisinde, Bitrue Coin / USD fiyat değişimi, $ +0.0339212193.
Son 90 gün içerisinde, Bitrue Coin / USD fiyat değişimi, $ +0.02397288028806594.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00069165
|+1.21%
|30 Gün
|$ +0.0002436065
|+0.42%
|60 Gün
|$ +0.0339212193
|+58.69%
|90 Gün
|$ +0.02397288028806594
|+70.86%
En güncel Bitrue Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.06%
+1.21%
-4.78%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Bitrue is a diversified cryptocurrency exchange dedicated to providing the most reliable digital asset management services in a simple, effective and secure way. Launched in 2018, Bitrue aims to utilize blockchain technology to bring financial opportunities worldwide. With offices across the globe, the company was built with a good mix of digital finance experts, cyber security specialists and blockchain developers, who share the same passion of redefining crypto trading experiences. Bitrue continues to develop new functionalities at a fast pace to fully serve the new wave of the digital economy.
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