Black Hole Coin Fiyatı (BHC)
Bugün için canlı Black Hole Coin (BHC) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BHC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Black Hole Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.00 USD
- Gün içindeki Black Hole Coin fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Black Hole Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Black Hole Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Black Hole Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Black Hole Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|+6.67%
|60 Gün
|$ 0
|-28.83%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Black Hole Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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0.00%
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
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