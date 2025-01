Black Panther (BLACK) Nedir?

Black Panther is the leading asset management hub built on Injective, offering intelligent vaults that use automated trading strategies to help users achieve superior returns. The protocol offers a diverse suite of DeFi products including Liquid Staking Derivatives, money markets, DEXes, and portfolio management tools to support advanced trading strategies. Since launching on Injective, Black Panther has garnered significant market traction with over $300M in trading volume and 50,000 active users. The protocol currently oversees 36 vault strategies, demonstrating its innovative approach to asset management.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Black Panther (BLACK) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi