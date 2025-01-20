BlastFi Ecosystem Token Fiyatı ($BRES)
Bugün için canlı BlastFi Ecosystem Token ($BRES) fiyatı, 0.01500499 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. $BRES / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BlastFi Ecosystem Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 146.08 USD
- Gün içindeki BlastFi Ecosystem Token fiyat değişimi -0.82%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, BlastFi Ecosystem Token / USD fiyat değişimi, $ -0.00012526948110099.
Son 30 gün içerisinde, BlastFi Ecosystem Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0022462710.
Son 60 gün içerisinde, BlastFi Ecosystem Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0018134475.
Son 90 gün içerisinde, BlastFi Ecosystem Token / USD fiyat değişimi, $ -0.00473136964662831.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00012526948110099
|-0.82%
|30 Gün
|$ -0.0022462710
|-14.97%
|60 Gün
|$ -0.0018134475
|-12.08%
|90 Gün
|$ -0.00473136964662831
|-23.97%
En güncel BlastFi Ecosystem Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-0.82%
-3.92%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BlastFi revolutionizes staking with the innovative concept of restaking, utilizing the proof-of-stake consensus mechanism. Users are provided with a tokenized version of their staked assets, which can be reused on the consensus layer to earn additional rewards. This process enhances cryptoeconomic security across various blockchains. Whether staking assets directly on native mainnets or through liquid staking tokens (LST), users can seamlessly opt-in to BlastFi's smart contracts. BlastFi integrates with multiple blockchains using proof-of-stake consensus and acts as a validator on layer-1 blockchains. This integration simplifies staking and extends cryptoeconomic security to additional network applications, mitigating risks such as impermanent losses, smart contract vulnerabilities, and market manipulation. Utilities of Token The BRES token serves as the primary utility token within BlastFi's ecosystem, facilitating various functions and interactions on the platform. Users receive BRES tokens as rewards when participating in BlastFi's staking and restaking activities. Key Features: Staking Rewards Transactional Utility Liquidity Provision Ecosystem Incentives
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|1 $BRES / AUD
A$0.0241580339
|1 $BRES / GBP
￡0.0123040918
|1 $BRES / EUR
€0.0145548403
|1 $BRES / USD
$0.01500499
|1 $BRES / MYR
RM0.067522455
|1 $BRES / TRY
₺0.5337274943
|1 $BRES / JPY
¥2.3412285897
|1 $BRES / RUB
₽1.541012473
|1 $BRES / INR
₹1.2991320342
|1 $BRES / IDR
Rp245.9834032656
|1 $BRES / PHP
₱0.8785421645
|1 $BRES / EGP
￡E.0.7553511966
|1 $BRES / BRL
R$0.0910802893
|1 $BRES / CAD
C$0.0216071856
|1 $BRES / BDT
৳1.8229562351
|1 $BRES / NGN
₦23.335760448
|1 $BRES / UAH
₴0.631710079
|1 $BRES / VES
Bs0.81026946
|1 $BRES / PKR
Rs4.1806903138
|1 $BRES / KZT
₸7.960147195
|1 $BRES / THB
฿0.5173720552
|1 $BRES / TWD
NT$0.493664171
|1 $BRES / CHF
Fr0.0136545409
|1 $BRES / HKD
HK$0.1167388222
|1 $BRES / MAD
.د.م0.1506500996