Bless Global Credit Fiyatı (BLEC)
Bugün için canlı Bless Global Credit (BLEC) fiyatı, 0.0181993 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BLEC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Bless Global Credit Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.22 USD
- Gün içindeki Bless Global Credit fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Bless Global Credit / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bless Global Credit / USD fiyat değişimi, $ -0.0000376161.
Son 60 gün içerisinde, Bless Global Credit / USD fiyat değişimi, $ +0.0004479502.
Son 90 gün içerisinde, Bless Global Credit / USD fiyat değişimi, $ +0.001462378031618016.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0000376161
|-0.20%
|60 Gün
|$ +0.0004479502
|+2.46%
|90 Gün
|$ +0.001462378031618016
|+8.74%
En güncel Bless Global Credit fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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0.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Bless Global is a MMORPG mobile game published by Tigon Mobile, a subsidiary of the KOSDAQ-listed company Longtu Korea. Based on the original worldview and content of the PC game Bless, this AAA-level MMORPG retains the exceptional quality of Web2 games while incorporating the Web3 economic model. The Bless Global has a gamefi ecosystem that players can use $BLEC to interact with different game function such as donating to Guild Furnace and dissolving to corestals for upgrading equipments. For more information of $BLEC utilization, you may take a look at https://pocketbuff.gitbook.io/bless-global-whitepaper/economic-model/economic-system.
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