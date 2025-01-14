Blitz Labs Fiyatı (BLITZ)
Bugün için canlı Blitz Labs (BLITZ) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 117.50K USD. BLITZ / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Blitz Labs Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki Blitz Labs fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 212.42M USD.
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Gün içerisinde, Blitz Labs / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Blitz Labs / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Blitz Labs / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Blitz Labs / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|+69.07%
|60 Gün
|$ 0
|+52.98%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Blitz Labs fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+72.95%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Blitz Labs is a WEB3 collective dedicated to developing tools, services, and products that make basic crypto activities such as, but not limited to, participating in presales, exchanging tokens, bridging, as simple as possible and without unnecessary complexity. Blitz Labs' ultimate goal is to create a one-stop shop where users can conveniently complete all of their tasks in one site while paying the least fees possible. BlitzSale will be the first project launched under the Blitz Labs brand.
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