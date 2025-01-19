Blombard Fiyatı (BLM)
Bugün için canlı Blombard (BLM) fiyatı, 0.998785 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BLM / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Blombard Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 60.93K USD
- Gün içindeki Blombard fiyat değişimi -0.03%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Blombard / USD fiyat değişimi, $ -0.000310393611065.
Son 30 gün içerisinde, Blombard / USD fiyat değişimi, $ +0.0003324955.
Son 60 gün içerisinde, Blombard / USD fiyat değişimi, $ -0.0021734560.
Son 90 gün içerisinde, Blombard / USD fiyat değişimi, $ -0.0004835861066087.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000310393611065
|-0.03%
|30 Gün
|$ +0.0003324955
|+0.03%
|60 Gün
|$ -0.0021734560
|-0.21%
|90 Gün
|$ -0.0004835861066087
|-0.04%
En güncel Blombard fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.03%
-0.03%
-0.12%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
listing DELAYS and/or REJECTION. ChatGPT said: ChatGPT The Blombard (BLM) project is a comprehensive platform designed to empower users with advanced market analysis tools. The primary function of Blombard is to provide AI-driven analytics, market sentiment analysis, and risk management features tailored for traders and investors. The platform leverages cutting-edge artificial intelligence to offer real-time insights into market dynamics, helping users make data-driven decisions in the financial markets. The BLM token serves as the native utility token within the Blombard ecosystem. It is used to unlock premium features on the platform, including access to in-depth market analysis, detailed reports, and other advanced tools. Additionally, the token plays a role in the platform’s decentralized governance model, allowing holders to participate in key decisions about the platform’s future development and direction. In summary, Blombard and its BLM token are designed to provide significant value to users by offering sophisticated tools for market analysis and by enabling a decentralized governance structure within the platform. This utility makes BLM a valuable asset for those seeking to enhance their trading and investment strategies.
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|1 BLM / AUD
A$1.60804385
|1 BLM / GBP
￡0.8190037
|1 BLM / EUR
€0.96882145
|1 BLM / USD
$0.998785
|1 BLM / MYR
RM4.4945325
|1 BLM / TRY
₺35.38695255
|1 BLM / JPY
¥156.08013195
|1 BLM / RUB
₽102.3355111
|1 BLM / INR
₹86.4748053
|1 BLM / IDR
Rp16,373.5219704
|1 BLM / PHP
₱58.47886175
|1 BLM / EGP
￡E.50.1589827
|1 BLM / BRL
R$6.0925885
|1 BLM / CAD
C$1.4382504
|1 BLM / BDT
৳121.3523775
|1 BLM / NGN
₦1,555.73747955
|1 BLM / UAH
₴42.05883635
|1 BLM / VES
Bs53.93439
|1 BLM / PKR
Rs278.4412823
|1 BLM / KZT
₸530.1351023
|1 BLM / THB
฿34.34821615
|1 BLM / TWD
NT$32.85003865
|1 BLM / CHF
Fr0.90889435
|1 BLM / HKD
HK$7.7705473
|1 BLM / MAD
.د.م10.0278014