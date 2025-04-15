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BloomBeans BEAN Fiyatı (BEAN)

USD

BloomBeans BEAN (BEAN) Canlı Fiyat Grafiği

$303.34
$303.34$303.34
-0.10%(1D)

Bugünkü BloomBeans BEAN (BEAN) Fiyatı

Bugün için canlı BloomBeans BEAN (BEAN) fiyatı, 303.34 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BEAN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BloomBeans BEAN Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki BloomBeans BEAN fiyat değişimi -0.12%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında BloomBeans BEAN (BEAN) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, BloomBeans BEAN / USD fiyat değişimi, $ -0.3780732722534.
Son 30 gün içerisinde, BloomBeans BEAN / USD fiyat değişimi, $ +194.9183971600.
Son 60 gün içerisinde, BloomBeans BEAN / USD fiyat değişimi, $ +148.4884487440.
Son 90 gün içerisinde, BloomBeans BEAN / USD fiyat değişimi, $ +95.07649515224983.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.3780732722534-0.12%
30 Gün$ +194.9183971600+64.26%
60 Gün$ +148.4884487440+48.95%
90 Gün$ +95.07649515224983+45.65%

BloomBeans BEAN (BEAN) Fiyat Analizi

En güncel BloomBeans BEAN fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 301.59
$ 301.59$ 301.59

$ 303.92
$ 303.92$ 303.92

$ 303.92
$ 303.92$ 303.92

--

-0.12%

+64.26%

BloomBeans BEAN (BEAN) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

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BloomBeans BEAN (BEAN) Kaynağı

Resmi Websitesi

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BEAN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BEAN / VND
7,777,940.94
1 BEAN / AUD
A$476.2438
1 BEAN / GBP
227.505
1 BEAN / EUR
266.9392
1 BEAN / USD
$303.34
1 BEAN / MYR
RM1,334.696
1 BEAN / TRY
11,539.0536
1 BEAN / JPY
¥43,420.0876
1 BEAN / RUB
24,949.715
1 BEAN / INR
26,078.1398
1 BEAN / IDR
Rp5,141,355.161
1 BEAN / KRW
431,492.0498
1 BEAN / PHP
17,287.3466
1 BEAN / EGP
￡E.15,470.34
1 BEAN / BRL
R$1,774.539
1 BEAN / CAD
C$418.6092
1 BEAN / BDT
36,852.7766
1 BEAN / NGN
486,900.1342
1 BEAN / UAH
12,521.8752
1 BEAN / VES
Bs21,537.14
1 BEAN / PKR
Rs85,086.87
1 BEAN / KZT
157,087.6524
1 BEAN / THB
฿10,164.9234
1 BEAN / TWD
NT$9,840.3496
1 BEAN / AED
د.إ1,113.2578
1 BEAN / CHF
Fr245.7054
1 BEAN / HKD
HK$2,350.885
1 BEAN / MAD
.د.م2,808.9284
1 BEAN / MXN
$6,094.1006