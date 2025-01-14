BlueLotusDAO Fiyatı (BLDT)
Bugün için canlı BlueLotusDAO (BLDT) fiyatı, 0.057124 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BLDT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BlueLotusDAO Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.97K USD
- Gün içindeki BlueLotusDAO fiyat değişimi -19.08%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, BlueLotusDAO / USD fiyat değişimi, $ -0.01347344838533579.
Son 30 gün içerisinde, BlueLotusDAO / USD fiyat değişimi, $ -0.0315889721.
Son 60 gün içerisinde, BlueLotusDAO / USD fiyat değişimi, $ -0.0167321222.
Son 90 gün içerisinde, BlueLotusDAO / USD fiyat değişimi, $ +0.002055742852279474.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.01347344838533579
|-19.08%
|30 Gün
|$ -0.0315889721
|-55.29%
|60 Gün
|$ -0.0167321222
|-29.29%
|90 Gün
|$ +0.002055742852279474
|+3.73%
En güncel BlueLotusDAO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.14%
-19.08%
-20.68%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BlueLotusDAO is the best place to trade and earn on networks such as Genesys Network, Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Avax (Coming Soon); you can get the best rates for your token swaps and earn more with your token assets. Both in V2/V3. As DeFi's first multi-chain Dynamic Market Maker and the main protocol in BlueLotusDAO's liquidity hub, our platform is both a decentralized exchange (DEX) aggregator and a liquidity source with capital-efficient liquidity pools that earns fees for liquidity providers. Unlike the static/fixed nature of a typical AMM/DEX and other liquidity platforms in the space, BlueLotusDAO is designed to maximize the use of capital by enabling liquidity aggregation for the best rates, extremely high capital efficiency, and reacting to market conditions to optimize returns for liquidity providers.
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